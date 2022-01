Covid: l'accord des 2 parents demandé pour vacciner les 5-11 ans

Un enfant reçoit une première dose de vaccin contre le Covid-19 en Bolivie à La Paz, le 6 janvier 2022 JORGE BERNAL AFP

Paris (AFP) – L'accord des deux parents, et non plus d'un seul, va désormais être nécessaire pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19, a indiqué jeudi le ministère de la Santé.