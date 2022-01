Mâchoires connectées et robots canins au salon de la tech à Las Vegas

Une démonstration du bateau autonome de Hyundai Heavy Industries, au salon de la tech de Las Vegas, le 6 janvier 2022 Patrick T. FALLON AFP

Las Vegas (Etats-Unis) (AFP) – Le rendez-vous annuel de la technologie et de l'électronique de Las Vegas a été déserté par les géants du secteur à cause du variant Omicron du Covid-19, mais les start-up ont occupé l'espace avec leurs innovations, leurs robots et leurs appareils toujours plus connectés.