Veolia absorbe Suez, son rival de 150 ans

Les logos de Veolia, le 26 février 2015, et de Suez, le 7 Septembre 2020 KENZO TRIBOUILLARD, ERIC PIERMONT AFP/Archives

Paris (AFP) – Le géant de l'eau et des déchets Veolia est parvenu à absorber son vieux rival Suez, dont il détient depuis vendredi soir plus de 86% du capital, au terme d'une offre publique d'achat et de plusieurs mois de bataille.