En Provence, le traditionnel gâteau des rois remporte la couronne

Concours de la meilleure galette et gâteau des rois à Apt, le 5 janvier 2022 CLEMENT MAHOUDEAU AFP

Apt (France) (AFP) – Même dorure, courbe charnue, et pourtant aucun ne se ressemble: à Apt, en Provence, le boulanger Laurent Chaisse juge les galettes et gâteaux des rois sur "le visuel, le goût et la texture" à l'occasion d'un concours gastronomique de l'Epiphanie.