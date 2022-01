NBA: Antetokounmpo fait le show face à Brooklyn, Utah perd à Toronto

La star des Bucks, Giannis Antetokounmpo, durant la victoire (121-109) face aux Brooklyn Nets au Barclays Center de New York, le 7 janvier 2022

Los Angeles (AFP) – Giannis Antetokounmpo, qui avait fait un malaise en fin de match mercredi, a marqué pas moins de 31 points vendredi soir en NBA pour les Milwaukee Bucks, champions en titre, face à Brooklyn (121-109), deuxième de la conférence Est, tandis que le Utah Jazz, troisième à l'Ouest, s'est incliné sur le parquet d'une équipe de Toronto en pleine forme (122-108).

Le "Greek Freak", qui a récemment manqué cinq matches en raison des mesures Covid-19 de la NBA, affiche depuis son retour une moyenne de 32 points et plus de 10 rebonds par match en six rencontres.

C'était le septième match consécutif à 30 points d'Antetokounmpo contre les Nets.

"Il y a beaucoup d'excitation dans l'air quand on joue à Brooklyn", a déclaré Antetokounmpo. "Nous avons pu bénéficier de place pour nos tirs. Nous avons défendu et nous nous sommes entraidés. Nous avons bien joué".

"Il arrive et assène le coup de grâce qui tue le match, à chaque fois", a déclaré Darvin Ham, l'entraîneur-chef intérimaire des Bucks, à propos d'Antetokounmpo. "Une fois qu'il nous voit en position, il sait quels endroits il veut atteindre".

Les Bucks, actuels troisièmes à l'Est, avaient dominé les Nets la saison dernière en demi-finale de conférence avant de s'adjuger le titre suprême.

Pour les Nets, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières rencontres, Kevin Durant a totalisé 29 points, neuf rebonds et sept passes et James Harden a terminé avec 16 points, neuf rebonds et sept passes.

Kevin Durant, des Brooklyn Nets, tire à trois points durant le match contre les Milwaukee Bucks au Barclays Center de New York, le 7 janvier 2022 Dustin Satloff GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

La franchise de Brooklyn était une nouvelle fois privée de Kyrie Irving qui n'est autorisé à jouer que lors des matches à l'extérieur -- sauf Toronto --, après avoir refusé de se faire vacciner contre le coronavirus. Irving n'est pas autorisé à jouer à domicile en raison de l'obligation de vaccination imposée par la ville de New York.

VanVleet assomme le Jazz

A Toronto, Fred VanVleet a réalisé un triple double (37 points, 10 rebonds et 10 passes), le premier de sa carrière, permettant aux Raptors de signer contre le Utah Jazz (122-108) privé de huit joueurs dont Donovan Mitchell (douleur au dos) et Rudy Gobert (protocole sanitaire), leur cinquième victoire consécutive.

VanVleet a déclaré que ses coéquipiers lui avaient facilité la tâche pour marquer: Pascal Siakam a ajouté 17 points, Chris Boucher a marqué 13 points et Scottie Barnes, 11 points et neuf rebonds.

Outre ses All-Stars Mitchell et Gobert, Utah était privé de Joe Ingles (protocole Covid-19), Mike Conley (genou), Bojan Bogdanovic (doigt), Royce O'Neale (genou), Rudy Gay (talon) et Jordan Clarkson (dos).

À Chicago, Zach LaVine a marqué 27 points, offrant aux Chicago Bulls leur neuvième victoire consécutive, face aux Washington Wizards (130-122).

Il s'agit de la plus longue série de victoires des Bulls en 10 saisons. Grâce à ce succès, Chicago conforte sa première place de la conférence Est.

Toujours à l'Est, Philadelphie, 5e, a dominé San Antonio (119-100) et Cleveland est allé l'emporter à Portland (114-101).

À Los Angeles, LeBron James a marqué 32 points et Malik Morris a terminé avec 29 points. Les Los Angeles Lakers, sixièmes à l'Ouest, ont battu les Atlanta Hawks (134-118) pour leur quatrième victoire consécutive.

LeBron James, des Los Angeles Lakers, au dunk contre les Atlanta Hawks le 07 janvier 2022 à Los Angeles Meg Oliphant GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Enfin, Houston, bon dernier, s'enfonce dans les tréfonds du classement, après avoir été logiquement battu par Dallas (130-106), 5e.

