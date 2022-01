L1: Nice reprend la 2e place, Strasbourg sans trembler

Paris (AFP) – L'OGC Nice, en maîtrise malgré une infériorité numérique, a repris la deuxième place de la Ligue 1 en s'imposant dimanche sur le terrain de Brest (3-0) lors de la 20e journée, marquée par le Covid-19 et la victoire de Strasbourg à Metz (2-0).

Rien ne perturbe les hommes de Christophe Galtier. Ni les quelques cas de Covid qui touchaient l'effectif, ni les départs pour la CAN... Pas même l'exclusion sévère de Morgan Schneiderlin pour un tacle appuyé dès la 20e minute.

Les Brestois ont fini la rencontre écoeurés, par le gardien du Gym Walter Benitez et par le froid réalisme des trois attaquants azuréens, tous buteurs.

Kasper Dolberg (13e), Andy Delort (79e) et Amine Gouiri (90e+4) ont successivement marqué pour porter le total de points des Niçois à 36.

"Avec beaucoup de courage, d'abnégation et d'intelligence, on a su tenir le coup", s'est satisfait l'entraîneur Galtier. "Cette victoire est importante pour la dynamique, encore plus quand il y a autant d'absents entre la CAN et le Covid. Ça permet au groupe d'exister".

Nice reprend sa deuxième place de Ligue 1, délaissée vendredi au profit de Marseille après la victoire phocéenne à Bordeaux (1-0). L'OM est dépassé à la différence de but, sur un podium consolidé derrière le Paris SG.

En effet, un premier écart semble se créer avec le 4e, Rennes, battu sur le fil samedi à Lens (1-0) et toujours bloqué à 31 points.

Seul Monaco (7e, 29 points) pourra se rapprocher un peu plus du trio de tête à l'issue du week-end, en cas de victoire à Nantes plus tard dans l'après-midi (17h05).

L'attaquant danois Kasper Dolberg, à la lutte avec Brendan Chardonnet, a ouvert le score pour les Aiglons à Brest, le 9 janvier 2022 DAMIEN MEYER AFP

Car la 20e journée de Ligue 1 est perturbée par la vague de contaminations au Covid-19: trois rencontres - Lille-Lorient, Angers-Saint-Etienne et Montpellier-Troyes - ont été reportées à cause de clusters détectés chez les Merlus, au SCO et à l'Estac.

Conséquence: le multiplex de dimanche ne comportait que deux rencontres, Clermont-Reims et Metz-Strasbourg.

Outre un triste 0-0 dans la première affiche concernant deux équipes du milieu de tableau, Strasbourg n'a pas tremblé pour infliger aux Mosellans, 19es, leur 10e revers de la saison (2-0). Ludovic Ajorque a marqué et offert une passe décisive pour Jean-Eudes Aholou. Le Racing est 7e avec 29 points.

La 20e journée se clôture dimanche (20h45) avec le choc PSG-Lyon, sans Lionel Messi, récemment touché par le Covid-19 comme plus de 100 joueurs de L1 depuis Noël.

