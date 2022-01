Le Figaro, Ouest-France et franceinfo, sites d'actualité les plus visités en 2021

Paris (AFP) – Les sites internet du Figaro, de Ouest-France et de franceinfo ont été les plus visités dans la catégorie des sites d'actualité généralistes en 2021, a annoncé lundi l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM).