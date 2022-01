Présidentielle: à Béziers, formation express pour les nouveaux "Amis d'Eric Zemmour"

Béziers (AFP) – Un soir à Béziers (Hérault), trois mois avant la présidentielle. Dans l'arrière-salle d'un bistrot, une quinzaine de partisans d'Eric Zemmour, pour la plupart sans expérience militante, participent à un "Café Z". Objectif: se préparer à faire campagne pour le candidat d'extrême droite.

Responsable des "Amis d'Eric Zemmour" à Béziers, Daniel, un sexagénaire souriant, avait jusqu'ici fait campagne pour Robert Ménard, le maire de cette ville de 78.000 habitants, élu en 2014 avec le soutien du Front National (devenu Rassemblement national, RN, depuis) et réélu en 2020. Professionnel de la santé, Daniel préfère ne pas donner son nom de famille pour, notamment, ne pas froisser son ancien mentor, au caractère réputé orageux.

"Cyril Hanouna, c'est notre électorat", commence-t-il par expliquer à un public plutôt âgé, en évoquant l'animateur de télévision de C8, avant d'évoquer avec gourmandise la campagne de 2016, controversée mais victorieuse, des pro-Brexit.

Le candidat d'extrême-droite à la présidentielle Eric Zemmour le 16 octobre 2021 à Béziers avec le maire de Béziers Robert Ménard lors d'une tournée promotionnelle pour son livre "La France n'a pas dit son dernier mot" Christophe SIMON AFP/Archives

L'heure n'est pas encore au collage d'affiches, d'ailleurs invisibles dans la ville, dit-il, en faisant référence à des "consignes nationales", mais à la relance téléphonique des "bénévoles" qui étaient venus écouter en octobre le polémiste de 63 ans, condamné à deux reprises pour provocation à la haine, lors de la tournée promotionnelle de son dernier livre.

Quand viendra le temps du "boîtage" des tracts électoraux, Daniel prône l'utilisation de scooters. Pas besoin d'être très nombreux: "Avec une bonne application GPS et quatre scooters, on fait 1.500 km et on couvre les 14 communes autour de Béziers".

"Et sur Twitter, qu'est-ce qu'on fait?", interroge un étudiant. "Ca serait pas mal d'être sur TikTok également", renchérit son voisin. Car, dit-il, "chez les jeunes, on est 60 dans l'Hérault, mais quand il y a une action sur le terrain, il n'y en a que cinq ou 10 qui viennent".

"Arrêter de faire les cons"

Eric Zemmour "aime les rois, les églises", apprécie Philippe Franchini, 75 ans, ex-technicien supérieur. Par moments ému, il se dit prêt à distribuer des tracts, à téléphoner, comme il l'a fait pour Jacques Chirac et Robert Ménard. Sa voisine de table, Pauline Becquet, une ancienne restauratrice, veut elle aussi "jouer les petites mains pour aider".

Dans son bureau de la mairie de Béziers, Robert Ménard a récemment expliqué à l'AFP avoir "dit depuis le début à Marine Le Pen et à Eric Zemmour que les divisions sont mortifères pour nous". "Mais les égos sont ce qu'ils sont, et les logiques d'appareil aussi".

Robert Ménard, qui a reçu Eric Zemmour en octobre et Marine Le Pen vendredi, a apporté son parrainage à cette dernière. Elle a sous-entendu la nécessité d'un désistement du candidat Reconquête! en faveur d'elle-même. Ce à quoi Eric Zemmour a répondu qu'il n'y avait "pas de monopole de la candidature nationale".

"Parasiter les forces existantes"

"Pour passer d'une campagne de témoignage à une campagne de conquête, il reste nécessaire de s'appuyer sur des structures collectives", souligne Emmanuel Négrier, docteur en science politique et chercheur au CNRS-CEPEL (Centre d'études politiques de l'Europe latine) à Montpellier.

Eric Zemmour "ne peut le faire qu'en parasitant les forces existantes --une partie du RN, une partie de la droite--, en faisant une OPA sur certains réseaux (ultra-catholiques, souverainistes de tous poils) et en tentant de structurer ses propres faisceaux", analyse-t-il, en soulignant la difficulté de faire ensuite le lien entre ces différents apports.

Béziers, qui s'était construit sur le "panache collectif", notamment autour du rugby, bat aujourd'hui des records d'inégalités avec "des riches plus riches qu'ailleurs et des pauvres plus pauvres et plus nombreux", relève aussi ce spécialiste de l'extrême droite. Dans certains quartiers, le taux de pauvreté dépasse les 60%. "C'est une ville très spécifique" et il serait "très hasardeux de généraliser" à l'échelle nationale, souligne-t-il.

