Wall Street limite les pertes et termine en ordre dispersé

Le New York Stock Exchange, le 7 janvier 2022 SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York, anxieuse de l'inflation et de la réaction monétaire à la veille d'une audition du patron de la Fed au Sénat, a limité ses pertes lundi grâce à un fort retour du Nasdaq peu avant la clôture.