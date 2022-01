Zone euro: nouvelle baisse du chômage en novembre, à 7,2%

Quelque 13,98 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE en novembre

Bruxelles (AFP) – Le taux de chômage de la zone euro a poursuivi sa baisse en novembre, touchant 7,2% de la population active, après 7,3% en octobre et 7,4% en septembre, a annoncé lundi Eurostat.

Le rebond de l'économie européenne depuis le printemps, après le choc lié à la pandémie de Covid-19, a entraîné une embellie sur le marché du travail.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, le chômage a reculé de 0,2 point en novembre, par rapport au mois précédent, à 6,5%, selon l'office européen des statistiques.

Quelque 13,98 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE en novembre, dont 11,83 millions dans les 19 pays partageant la monnaie unique.

L'amélioration est nette sur un an. Le chômage touchait en effet 8,1% de la population active dans la zone euro en novembre 2020 et 7,4% dans l'UE. Depuis novembre 2020, le chômage a diminué de 1,66 million de personnes dans l'UE et de 1,41 million dans la zone euro.

L'embellie est encore plus marquée chez les jeunes (moins de 25 ans), premières victimes l'an dernier des mesures de restrictions sanitaires qui ont paralysé des pans entiers de l'économie. Leur taux de chômage a chuté de 0,3 point dans la zone euro en novembre par rapport au mois précédent, à 15,5% - contre 18% en novembre 2020.

Le chômage des jeunes a ainsi retrouvé les niveaux historiquement bas atteints fin 2019 et début 2020, avant le début de la pandémie de Covid.

Par pays, et pour l'ensemble de la population, les taux de chômage les plus faibles en novembre ont été enregistrés en République tchèque (2,2%), aux Pays-Bas (2,7%), en Pologne (3%) et en Allemagne (3,2%).

La part des personnes sans emploi a été la plus élevée en Espagne (14,1%), devant la Grèce (13,4%), l'Italie (9,2%), la Suède (8,4%) et la France (7,5%).

