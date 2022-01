Après Omicron, les Etats-Unis "au seuil" de pouvoir "vivre avec" le virus (Fauci)

Washington (AFP) – Malgré un nombre d'hospitalisations record, les Etats-Unis pourraient être "au seuil" d'une période de transition, après laquelle il deviendra possible de "vivre avec" le virus, a estimé mardi le Dr Anthony Fauci.

"Alors qu'Omicron monte et redescend, j'espère que nous allons avoir une situation avec (...) une combinaison entre une bonne immunité de fond et la possibilité de soigner une personne à risque", a dit M. Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire.

"Lorsque nous y arriverons, ce sera cette transition, et nous pourrions en être au seuil aujourd'hui", a déclaré l'immunologue, lors d'une intervention organisée par l'institut de recherche Center for Strategic and International Studies.

Les Etats-Unis ont dépassé leur record du nombre de personnes hospitalisées atteintes du Covid-19, avec près de 146.000 patients infectés occupant actuellement un lit d'hôpital à travers le pays.

Parmi eux, près de 24.000 se trouvaient en soins intensifs, selon les données du ministère de la Santé américain mardi.

Le précédent record s'établissait à un peu plus de 142.000 personnes hospitalisées le 14 janvier 2021, il y a un an quasiment jour pour jour.

"Nous n'en sommes pas au point où nous pouvons dire de façon acceptable, +vivons avec+" le virus, à cause notamment de la pression exercée actuellement sur le système de soins. "Mais je pense que nous y arriverons", a encore déclaré M. Fauci mardi.

"Nouvelle stratégie"

Il a ajouté que le variant Omicron, à cause de sa très haute contagiosité, allait probablement infecter "quasiment tout le monde", et qu'il était fort peu probable que le Covid-19 puisse être complètement éliminé.

Mais "nous ne pouvons pas laisser ce virus dominer nos vies beaucoup plus longtemps", a martelé le scientifique, plaidant pour la mise en place prochaine d'une "nouvelle stratégie".

Les Etats-Unis sont actuellement confrontés à une impressionnante flambée de l'épidémie liée à ce variant, devenu en quelques semaines largement majoritaire. Le pays enregistre des nombres record de contaminations depuis fin décembre.

Environ 18.500 personnes atteintes du Covid-19 sont admises à l'hôpital chaque jour en moyenne, là aussi un plus haut, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

Certaines peuvent toutefois se trouver à l'hôpital pour d'autres raisons, et se révéler infectées lorsqu'elles y sont testées.

Le risque d'hospitalisation est bien plus grand pour les personnes non vaccinées que pour les vaccinées, a répété mardi le Dr Anthony Fauci lors d'une audition au Congrès, où il a par ailleurs accusé un sénateur républicain d'encourager les menaces de mort à son encontre.

A New York fin décembre, pour 100.000 personnes, le nombre d'hospitalisations quotidiennes était d'un peu plus de 58 chez les non vaccinées, contre seulement un peu moins de 5 chez les personnes entièrement vaccinées.

