Ski alpin: dernier slalom femmes à Schladming avant les JO, le globe dans le viseur pour Vlhova

Paris (AFP) – Deux jours à peine après Kranjska Gora (Slovénie), les skieuses enchaînent avec un nouveau slalom à Schladming (Autriche) mardi soir, le dernier avant les Jeux olympiques de Pékin (4-20 février).

L'occasion est bonne pour l'Américaine Mikaela Shiffrin de se rattraper après qu'elle a enfourché lors de la deuxième manche dimanche, une sortie de piste rarissime pour elle (la dernière datait de près de quatre ans).

Shiffrin pourrait ainsi retrouver sa pleine confiance en slalom avant les Jeux, alors qu'elle n'a gagné qu'une seule course sur six cet hiver dans la discipline (une sortie de piste, une manquée à cause du Covid-19, trois deuxièmes places).

Il y a quatre ans elle avait attaqué les JO de Pyeongchang en restant sur un slalom raté, et avait échoué à monter sur le podium dans sa spécialité (titrée en 2014), pourtant au coeur d'une saison sublime (sept slaloms remportés).

Cet hiver c'est sa grande rivale Petra Vlhova, détentrice du gros globe de cristal, qui se montre ultra-dominatrice dans l'exercice: la Slovaque a gagné cinq des six courses dont celle de dimanche.

La Slovaque Petra Vlhova après sa victoire dans le slalom de Kranjska Gora, en Slovénie, le 9 janvier 2022 Jure Makovec AFP

Grâce à ce quasi sans-faute, elle compte 240 points de plus que Shiffrin au classement de la spécialité et peut s'assurer du petit globe ce mardi si elle monte sur le podium, qu'elle n'a pas manqué cet hiver. Il ne restera après Schladming et les JO que deux slaloms de Coupe du monde en mars, à Are (Suède) puis aux finales de Courchevel/Méribel.

Ce serait le deuxième petit globe de slalom pour Vlhova après 2020, un trophée que Shiffrin n'a plus remporté depuis 2019.

La course n'aura pas lieu à Flachau à cause du taux d'incidence de contaminations au Covid-19 jugé trop important dans la station par les autorités.

La fédération autrichienne a déplacé l'évènement à une vingtaine de kilomètres à l'est, à Schladming, qui accueille tous les ans l'une des courses les plus folles du circuit masculin.

Les femmes disputeront un slalom pour la première fois sur la fameuse piste "Planai", en nocturne, mais sans spectateurs à cause de la pandémie.

En 2012 avait eu lieu le seul slalom de Coupe du monde féminin dans la station, mais sur une autre piste, empruntée ensuite en 2013 pour les Mondiaux et le premier sacre de Mikaela Shiffrin, à seulement 17 ans.

Programme de la Coupe du monde femmes de Schladming:

Mardi 11 janvier, slalom: Première manche à 18h00, deuxième manche à 20h45

