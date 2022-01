Confisqués par les nazis, des trésors maçonniques préservés en Pologne

Une équerre et un compas, symboles maçonniques, exposés à la bibliothèque universitaire de Poznan, en Pologne, le 22 décembre 2021 JANEK SKARZYNSKI AFP

4 mn

Poznan (Pologne) (AFP) – Équerres et compas, gravures, livres et albums anciens, certains frappés du sceau du sinistre dignitaire nazi Heinrich Himmler. L'imposante collection d'objets franc-maçonniques de Poznan, en Pologne, préserve ses trésors, au bonheur des loges et des chercheurs.