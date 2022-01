Des fact-checkers du monde entier exhortent YouTube à lutter contre une "désinformation galopante"

YouTube s'est défendu en affirmant avoir "largement investi dans des politiques et des produits (...) pour réduire la diffusion de fausses informations" Lionel BONAVENTURE AFP/Archives

Paris (AFP) – Plus de 80 organisations de fact-checking du monde entier ont adressé mercredi une lettre ouverte à la direction de YouTube, appelant à des mesures plus efficaces pour lutter contre la désinformation et proposant leur collaboration à la plateforme d'hébergement vidéo.