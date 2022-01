Foot: Kingsley Coman prolonge avec le Bayern jusqu'en 2027

L'attaquant français du Bayern Munich, Kingsley Coman, célèbre un but contre Hoffenheim en Bundesliga le 23 octobre 2021 à Munich

Munich (Allemagne) (AFP) – L'international français Kingsley Coman a prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2027, annonce le club allemand mercredi.

Publicité Lire la suite

L'actuel contrat de l'attaquant de 25 ans prenait fin en 2023. Coman évolue au Bayern depuis la saison 2015-2016, alors qu'il était arrivé en prêt de la Juventus Turin. Acheté par le "Rekordmeister" en 2017, il a conquis avec le club allemand six titres de Bundesliga et la Ligue des champions 2020, en marquant en finale l'unique but du match contre le Paris SG.

© 2022 AFP