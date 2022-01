La Bourse de New York ouvre en hausse, pas perturbée par l'inflation américaine

La station de métro Wall Street à New York SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, pas échaudée par un indicateur d'inflation américain au plus haut depuis quasiment 40 ans.