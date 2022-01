Présidentielle: Anne Hidalgo présente son projet jeudi et acte le refus de son idée de primaire

Paris (AFP) – Au plus bas dans les sondages, la candidate PS Anne Hidalgo présente jeudi son projet présidentiel, fort de 70 propositions "autour de l'urgence sociale, climatique et démocratique", avec lequel elle espère se relancer après sa tentative avortée de rassembler la gauche.

A moins de trois mois du 1er tour, au milieu d'un paysage totalement fracturé à gauche, la maire de Paris marque, avec ce rendez-vous, son souhait de poursuivre sa campagne jusqu'au bout, avant la présentation de ses comités locaux le 20 janvier et un nouveau meeting le 22 à Aubervilliers, en banlieue parisienne.

Stagnant entre 2 et 5% des intentions de vote, Anne Hidalgo avait proposé en décembre à ses concurrents à gauche de participer ensemble à une primaire pour désigner un candidat unique. Ses rivaux ont décliné l'offre les uns après les autres. Pire ! Aux candidatures déjà nombreuses de Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, Yannick Jadot et Anne Hidalgo, s'est encore ajoutée celle de Christiane Taubira, qui devrait officialiser ses intentions ce week-end.

"Ce n'est pas Anne Hidalgo qui tourne la page du rassemblement", mais "elle prend acte" du refus de ses rivaux, l'écologiste Yannick Jadot en tête, explique à l'AFP sa directrice de campagne Johanna Rolland.

Résultat, ajoute le sénateur PS Patrick Kanner, elle "va rapidement confirmer qu'elle ne suivra pas la primaire populaire", initiative citoyenne à laquelle participera Mme Taubira, du 27 au 30 janvier.

Cette décision ne fait l'objet d'aucune "ambiguïté" entre Anne Hidalgo et le PS, a dû réaffirmer mercredi le parti après des informations de presse, même si quelques voix, au sein du Bureau national mardi soir, ont plaidé pour qu'elle participe à la primaire populaire.

Désormais, la candidate du PS "se concentre sur le projet, le programme, et fait le pari de parler du fond", face aux "Français qui nous disent à ce stade que cette élection ne les intéresse pas", qu'"ils sont encore très préoccupés par la pandémie", et que "la gauche peine à imposer ses sujets et ses thèmes", ajoute Johanna Rolland.

L'écologiste Yannick Jadot, candidat à la présidentielle, le 8 janvier 2022 à Angers JEAN-FRANCOIS MONIER AFP/Archives

"Anne Hidalgo avance et porte la bataille. Maintenant on entre dans le dur", assure Patrick Doucet, membre du comité de campagne, certain qu'elle "ne lâchera pas le drapeau et va aller jusqu'au bout".

Craint-il qu'à l'instar de la présidente PS de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, qui a annoncé son soutien à Christiane Taubira "dans sa volonté d'unifier la gauche", d'autres socialistes lâchent les rames de la barque Hidalgo, comme le sous-entend l'entourage de l'ex-ministre de la Justice?

Campagne âpre

"C'est de la gonflette", estime M. Doucet, qui juge que Mme Taubira est "une personnalité totem à gauche, mais pas une pure social-démocrate".

Il y aura "peut-être" quelques autres ralliements en Bourgogne-Franche-Comté, analyse pour sa part le maire de Cintegabelle et porte-parole, Sébastien Vincini. Mais "il faut savoir garder la nuque raide, on rentre dans une campagne âpre et difficile, il faudra aller convaincre pied à pied", mais "on a un projet solide, confronté à plusieurs experts", assure-t-il.

L'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, le 10 janvier 2022 à Nantes LOIC VENANCE AFP

Anne Hidalgo présentera l'ensemble de ses propositions et leur chiffrage lors d'une conférence de presse. Une partie a déjà été dévoilée lors de ses déplacements et discours, rappelle Boris Vallaud, en charge du projet avec le maire de Nancy Mathieu Klein.

Les enjeux de santé et d'éducation seront "très présents", précise Johanna Rolland. Figurera notamment sa proposition, qui avait fait débat, de doubler le salaire des enseignants, en commençant par ceux en début de carrière, afin de les aligner "sur le salaire médian des titulaires d’un bac +5".

Elle devrait aussi dévoiler "l'idée de quatre odyssées industrielles pour la France", "autour de la santé, des énergies renouvelables, de la décarbonation de notre industrie, et des mobilités", a-t-elle expliqué mardi devant l'association Europresse de journalistes européens à Paris.

Elle accordera dans son projet "une place très importante à l'Europe", a-t-elle ajouté, prévoyant de "porter la question de la transition écologique et sociale comme le moteur de l'Union européenne", et de "rediscuter le pacte de stabilité".

