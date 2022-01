Supercoupe d'Espagne: le Real Madrid élimine Barcelone après prolongation et file en finale

La joie du milieu de terrain uruguayen du Real Madrid, Federico Valverde (d), félicité par le Brésilien Vinicius Junior et le Français Karim Benzema, après avoir marqué le 3e but, lors des prolongations en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, le 12 janvier 2022 à Riyadh

Ryad (AFP) – Le Real Madrid a arraché le clasico face au FC Barcelone 3-2 après prolongation mercredi et s'est qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne, où il retrouvera dimanche l'Atlético Madrid ou l'Athletic Bilbao, qui s'affrontent jeudi.

Malgré le festival de Karim Benzema, auteur d'un but (72e) et d'une passe décisive pour Vinicius (25e), le héros inattendu de ce clasico a été l'Uruguayen Fede Valverde, qui a scellé la qualification du Real en prolongation (98e), alors que le Barça avait égalisé par deux fois (42e, 84e), par Luuk de Jong et Ansu Fati.

