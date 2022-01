2022: le ton monte à l'extrême droite entre Le Pen et Zemmour

La candidate du RN à la présidentielle Marine Le Pen au côté du maire de Perpignan Louis Aliot lors d'une conférence de presse le 9 janvier 2022 à Perpignan RAYMOND ROIG AFP/Archives

Paris (AFP) – Tout serait "faux" chez lui, elle ferait des "combines politiciennes": le ton monte entre les deux rivaux d'extrême droite, Marine Le Pen et Eric Zemmour, qui se disputent parrainages et électeurs au risque qu'aucun d'entre eux n'accède au second tour de la présidentielle.