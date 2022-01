L'écoute de la radio a repris des couleurs fin 2021, France Inter s'impose

Paris (AFP) – L'audience de la radio a retrouvé des couleurs en novembre-décembre 2021, sans pour autant retrouver son niveau d'avant crise sanitaire, avec près de 41 millions d'auditeurs quotidiens, cette embellie profitant à France Inter qui s'impose.

Selon les données publiées jeudi par Médiamétrie, le nombre d'auditeurs quotidiens de la radio, toutes stations confondues, a atteint 40,8 millions entre le 1er novembre et le 26 décembre, soit 429.000 auditeurs supplémentaires en un an et 178.000 de plus par rapport à septembre-octobre.

Cette embellie par rapport à l'année dernière s'explique par l'absence de restrictions des déplacements, qui avaient fait chuter l'écoute de la radio entre un reconfinement imposé en novembre et l'instauration d'un couvre-feu national en décembre.

Dans ce contexte plus propice, France Inter conserve son statut de radio la plus écoutée de France avec près de 7 millions d'auditeurs et une audience cumulée stable de 12,7%, malgré la chute de sa part d'audience sur un an (-1,1 point à 13,6%).

"C'est un plébiscite pour le service public en général et pour France Inter en particulier", pour Laurence Bloch, directrice de France Inter, qui voit dans ce résultat "la preuve que, lorsque l'on respecte les auditeurs loin du clash et de la polémique, ils sont au rendez-vous".

RTL demeure la deuxième radio de France avec une audience cumulée de 11% (-0,2 point en un an) et 6 millions d'auditeurs quotidiens. "C'est vraiment une très bonne performance pour nous", se félicite auprès de l'AFP Régis Ravanas, directeur général des activités radio du groupe M6.

Franceinfo consolide sa place de troisième radio de France, décrochée un an plus tôt, avec près de 4,7 millions d'auditeurs quotidiens et une audience cumulée de 8,5%, toutefois en baisse de 1 point sur un an . "Nos résultats sont à un bon niveau, dans la moyenne haute des audiences de la chaîne", commente pour l'AFP Jean-Philippe Baille, directeur de franceinfo.

La radio publique est talonnée par NRJ (8,1% d'audience cumulée, +0,1 point en un an). Dans le reste du classement, Skyrock progresse (6,2%, +0,2 point), RMC reste stable (6,1%) et France Bleu recule (6%, -0,2%).

Les indés radios, groupement de 130 stations locales, régionales et thématiques, progressent fortement (+1 point à 14,3% d'audience cumulée).

En revanche, Europe 1 chute en un an avec 4,2% d'audience cumulée (-0,8 point) et 448.000 auditeurs quotidiens en moins.

