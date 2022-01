Wall Street ouvre en ordre dispersé après deux séances de rebond

Un vendeur de répliques du célèbre taureau de Wall Street SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé jeudi après l'ouverture et deux séances de rebond, digérant une hausse des prix de gros américains moins forte que prévu.