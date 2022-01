Wall Street termine en net repli, à nouveau plombée par la technologie

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – Wall Street n'a pas pu maintenir son rebond jeudi et a conclu sur un net repli, plombée par le secteur technologique à nouveau, alors que les investisseurs digéraient de nouvelles données sur l'emploi et l'inflation.