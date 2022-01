Dans les Hauts-de-France, Zemmour loue l'école du "passé" et la "discipline de fer"

Eric Zemmour (C) et le vice-président du parti Reconquête Guillaume Peltier rencontrent des enseignants dans le village de Honnecourt-sur-Escaut dans le Nord, le 14 janvier 2022

Saint-Quentin (AFP) – Eric Zemmour a réclamé le retour d'une école du "passé", de "l'autorité" et de la "discipline de fer", vendredi lors d'un déplacement dans les Hauts-de-France consacré aux questions éducatives.

Le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle a échangé avec une dizaine d'enseignants acquis à sa cause dans le village d'Honnecourt-sur-Escaut, avant une réunion publique à Saint-Quentin (Aisne) en soirée, avec plusieurs centaines de personnes.

Selon lui, depuis 1968, l'école est devenue celle de la "médiocrité généralisée", car "il vaut mieux que les élèves soient médiocres pour pouvoir les endoctriner". Le candidat Reconquête! a repris ses attaques récurrentes contre "l'idéologie LGBT" et les associations SOS Homophobie et SOS Racisme, des "lobbies qu'il faut chasser de l'école", à ses yeux.

Il s'est dit "très triste" pour le ministre Jean-Michel Blanquer qui "donnait l'impression qu'il était Jules Ferry et finit en Najat Vallaud-Belkacem", l'ex ministre de l'Education durant le quinquennat de François Hollande.

Entouré de l'ancien N.2 de LR Guillaume Peltier et de l'ex RN Jean Messiha, Eric Zemmour a déroulé son programme. Il propose de supprimer les allocations des parents de délinquants et des "internats d'exception" pour les élèves les plus violents, en accusant Emmanuel Macron de n'avoir "rien fait pour rétablir l'ordre".

Il souhaite aussi le port de la blouse en primaire, le rétablissement du certificat d'études ou des filières L, S et ES au lycée. Le candidat répète qu'il veut la fin des cours d'anglais en primaire afin d'accorder la priorité au français et au calcul.

Concernant les enfants handicapés, Eric Zemmour préférerait les accueillir dans des établissements spécialisés, plutôt que dans les classes avec les autres enfants. "L'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux enfants et aux enseignants", estime-t-il.

Ceux qui réussissent aujourd'hui, les "Singapouriens ou les Coréens", appliquent les "mêmes méthodes" que Jules Ferry, considère-t-il, réclamant "par coeur", "dictées" et "grands textes". A Saint-Quentin, Eric Zemmour a appelé ses militants à lire "une page des Misérables (Victor Hugo) " leurs enfants dès "ce soir".

"La blouse ou la suppression de l'anglais en primaire, ça me semble un peu anecdotique", a réagi auprès de l'AFP l'un des enseignants présents. Ce soutien de Nicolas Dupont-Aignan en 2017 s'alarme surtout de la baisse de niveau en grammaire et conteste la logique des "compétences" à l'école, lui préférant les "notes" et le "mérite".

Chantre de "l'union des droites", M. Zemmour a aussi assumé venir dans les Hauts-de-France pour concurrencer à la fois sa rivale Marine Le Pen (RN), qui y fait régulièrement de gros scores, et la droite, alors que la région est présidée par Xavier Bertrand, qui fut maire de Saint-Quentin.

