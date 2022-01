Les pillages de wagons de marchandises explosent à Los Angeles

Des cartons volés dans des wagons de marchandises et laissés sur une voie ferrée de Los Angeles, le 14 janvier 2022

Los Angeles (AFP) – Des dizaines de wagons de marchandises sont fracturés chaque jour à Los Angeles par des voleurs qui profitent de leur arrêt pour piller les colis qu'ils transportent, laissant sur les rails des milliers de cartons éventrés et de produits achetés sur internet qui n'arriveront jamais à destination.

Selon les étiquettes trouvées vendredi par une équipe de l'AFP sur une voie proche du centre-ville, facilement accessible depuis les rues voisines, la plupart des grandes sociétés américaines de vente à distance et de messageries (Amazon, Target, UPS, Fedex, etc.) étaient concernées par ces vols qui ont explosé depuis quelques mois.

Les voleurs profitent que les longs convois ferroviaires soient immobilisés sur les voies pour grimper sur les conteneurs de marchandises, dont ils font facilement sauter les verrous à l'aide de pinces. Ils n'ont alors plus qu'à se servir en colis, abandonnant derrière eux de nombreux produits difficiles à revendre ou trop bon marché, comme des tests pour le Covid, des meubles ou des médicaments.

Depuis décembre 2020, l'opérateur ferroviaire Union Pacific (UP) a enregistré une augmentation de 160% des vols dans le comté de Los Angeles. "Rien qu'en octobre 2021, l'augmentation atteint 356% par rapport à octobre 2020", souligne l'opérateur dans une lettre aux autorités locales transmise à l'AFP.

Cette explosion des pillages s'accompagne d'une recrudescence des "agressions et vols à mains armés visant des employés d'Union Pacific", ajoute cette lettre.

Le phénomène s'est encore emballé avec le pic d'activité lié aux courses de Noël. Selon les chiffres communiqués par UP, plus de 90 conteneurs ont été vandalisés en moyenne chaque jour dans le comté de Los Angeles au dernier trimestre 2021.

Pour endiguer le phénomène, Union Pacific dit avoir renforcé les mesures de surveillance (drones, systèmes de détection, etc) et recruté davantage de policiers pour protéger ses voies et ses convois.

Avec la police de la ville de Los Angeles et du comté, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées au cours des trois derniers mois de 2021 pour avoir "vandalisé" les trains d'Union Pacific.

