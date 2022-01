En France et au-delà, on souffle les 400 bougies de Molière

Un buste de Molière à la Comédie-Française, à Paris, le 14 décembre 2021 BERTRAND GUAY AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – 400 ans et pas une ride: l'année anniversaire de Molière démarre samedi en France, mais aussi dans d'autres pays, pour célébrer le plus connu et le plus populaire des dramaturges français.