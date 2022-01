L1: Lens s'impose sur le fil à Saint-Etienne (2-1)

Saint-Étienne (AFP) – Lens (6e) a assommé la lanterne rouge de Ligue 1 Saint-Etienne en s'imposant 2-1 dans le temps additionnel, samedi à Geoffroy-Guichard, lors de la 21e journée.

Les Stéphanois, qui n'ont gagné que deux matches cette saison en championnat, avaient ouvert le score par Ryad Boudebouz (38e), mais Florian Sotoca a égalisé (77e) et Seko Fofana, l'homme en forme des Sang et Or, a donné la victoire aux siens (90+5).

