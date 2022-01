Patinage: en l'absence de Papadakis/Cizeron, Sinitsina/Katsalapov conservent l'or européen

Paris (AFP) – En l'absence des Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, leurs principaux adversaires pour l'or olympique, ont conservé l'or européen en danse sur glace à trois semaines des Jeux de Pékin (4-20 février), samedi à Tallinn.

Publicité Lire la suite

Papadakis et Cizeron, vice-champions olympiques 2018 en quête d'or aux JO-2022 - le seul qui manque à leur brillant palmarès -, ont renoncé à participer aux Championnats d'Europe par précaution sanitaire.

Sur la glace estonienne, Sinitsina (26 ans) et Katsalapov (30 ans) se sont imposés avec un total de 217,96 points, devant leurs compatriotes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (213,20) et les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri (207,97). L'ordre du podium provisoire après la danse rythmique est ainsi resté inchangé.

Les patineurs russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov posent avec leurs médaille d'or, après avoir conservé l'or européen en danse sur glace, le 15 janvier 2022 à Tallinn Daniel MIHAILESCU AFP

Pour leur dernière compétition avant les JO, Sinitsina et Katsalapov ont obtenu leur meilleure score de cet hiver olympique. Mais, avec deux notes globales au-delà des 220 points obtenues en Grand Prix en novembre (à Turin et Grenoble), Papadakis et Cizeron gardent la main dans leur duel à distance.

Sinitsina et Katsalapov, sacrés champions d'Europe une première fois en 2020, avaient alors privé de titre de justesse les Français, déjà quintuples champions d'Europe et quadruples champions du monde. Puis ils ont été couronnés champions du monde en leur absence en mars dernier.

Les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, lors de leur programme libre de danse sur glace, le 15 janvier 2022 aux Championnats d'Europe à Tallinn Daniel MIHAILESCU AFP

La compétition estonienne se conclut dans la soirée avec le programme libre femmes.

La Russie se dirige tout droit vers un Grand Chelem : ses patineuses et patineurs ont déjà remporté les trois premières médailles d'or mises en jeu (hommes, couples et danse) et Kamila Valieva s'élancera avec une avance très confortable sur ses principales concurrentes.

© 2022 AFP