Coupe d'Europe: l'UBB presque qualifiée après sa démonstration face aux Scarlets

Bordeaux (AFP) – Bordeaux-Bègles a fait un très grand pas vers les 8es de finale de la Champions Cup de rugby après sa victoire bonifiée devant les Scarlets (45-10) dimanche dans la brume de Chaban à l'occasion de la 3e journée.

Publicité Lire la suite

Seule une victoire de Castres avec le bonus offensif sur le terrain des Harlequins le week-end prochain, associée à un revers sec des hommes de Christophe Urios à Leicester, pourrait les priver de la qualification.

L'objectif face aux Gallois de Llanelli, en manque évident de compétition, était simple en ce dimanche: gagner et si possible avec la manière.

Mission accomplie et de quelle manière pour le leader du Top 14 avec sept essais à la clé, un bonus assuré dès la 47e minute, et l'éclosion d'une énième pépite pour le rugby français, l'arrière Louis Bielle-Biarrey, 19 ans, qui, pour sa première titularisation en pro, s'est offert un triplé et le titre de meilleur joueur du match.

L'arrière de Bordeaux-Bègles, Louis Bielle-Biarrey, marque l'un de des trois essais à domicile face aux Scarlets de Llanelli, lors de la 3e journée de la Coupe d'Europe, le 16 janvier 2022 au Stade Chaban-Delmas ROMAIN PERROCHEAU AFP

Pas évident à voir venir quand on débute en match sans numéro 9 de métier. Mais le préposé du jour au poste, l'ailier Santiago Cordero, a parfaitement assuré. Seule ombre au tableau, la nouvelle blessure de Matthieu Jalibert, sorti en se touchant la cuisse à trois semaines du Tournoi des six nations.

Dans cette rencontre, tout s'est joué en dix minutes étourdissantes au milieu du premier acte avec trois essais aussi beaux les uns que les autres pour marquer les Scarlets.

Ces derniers, joueurs comme annoncé mais trahis dès que le rythme girondin s'est élevé, ont craqué alors qu'ils commençaient à faire jeu égal avec l'UBB.

Il a suffi d'une accélération sur le côté de Matthieu Jalibert, un une-deux avec Cordero suivi d'une passe intérieure de l'ouvreur international vers Cameron Woki pour ouvrir les hostilités (21).

Cordero a pris l'initiative sur le deuxième, servant à hauteur le jeune arrière Louis Bielle-Biarrey qui s'en allait sous les perches (26).

L'arrière de Bordeaux-Bègles, Louis Bielle-Biarrey, marque l'un de des trois essais à domicile face aux Scarlets de Llanelli, lors de la 3e journée de la Coupe d'Europe, le 16 janvier 2022 au Stade Chaban-Delmas ROMAIN PERROCHEAU AFP

Euphorique, +LBB+ s'intercalait dans la ligne et servait en coin Geoffrey Cros, qui se jouait de son vis-à-vis pour le troisième essai du jour (21-0, 30).

Après la pause, il a poursuivi son chantier en funambule pour récompenser une phase quasi debout des siens (47), Cordero a relancé comme dans du beurre pour envoyer Maxime Lamothe derrière la ligne (58), Nans Ducuing a été bien inspiré de suivre une envolée de Bastien Vergnes (64) et le jeune héros du jour a clôturé les débats après une mêlée ravageuse (74).

L'arrière de Bordeaux-Bègles, Louis Bielle-Biarrey, s'échappe pour marquer l'un de des trois essais à domicile face aux Scarlets de Llanelli, lors de la 3e journée de la Coupe d'Europe, le 16 janvier 2022 au Stade Chaban-Delmas ROMAIN PERROCHEAU AFP

Sparring-partners idéaux, les Gallois n'ont pas abdiqué offensivement et ont été récompensés par deux essais de Liam Williams admirablement servi au pied par son ouvreur (52) et de Gareth Davies sur contre (62).

© 2022 AFP