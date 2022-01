L1: Rennes se relance en écrasant Bordeaux 6-0

L'attaquant de Rennes Gaëtan Laborde après son but contre Bordeaux le 16 janvier 2022 à Rennes

Rennes (AFP) – Peut-être la fin de la mauvaise passe: chassé du podium de L1 et éliminé en Coupe de France, Rennes a retrouvé la 4e place en écrasant 6-0 des Bordelais en crise et réduits à 10 en deuxième période, dimanche lors de la 21e journée.

Publicité Lire la suite

Bordeaux, miné par les cas de Covid-19 et par la mise à l'écart du capitaine Laurent Koscielny, promis à un départ avant fin janvier, voit la zone rouge se rapprocher toujours plus et devra se reprendre dimanche face à Strasbourg.

Difficile de dire si Rennes a retrouvé une défense tant les attaquants bordelais ont été privés de ballons, mais les hommes de Bruno Genesio ont enfin récupéré la réussite qui les fuyait à l'avant.

A l'image de Gaëtan Laborde, muet depuis fin novembre, et même de Serhou Guirassy, qui n'avait plus marqué en L1 depuis août et avait semblé poursuivi par la poisse en Coupe de France.

Sans forcément briller, les Rennais ont pris l'ascendant dès le début du match. Pendant une demi-heure, la défense bordelaise a tenu, Stian Gregersen (6e) puis Ricardo Mangas (31e) se relayant pour épauler Benoît Costil en repoussant des frappes sur leur ligne.

Mais Rennes a trouvé la faille sur un corner de Benjamin Bourigeaud repoussé par Mexer: dans la confusion de la surface, Jonas Martin a réussi à glisser la balle à Martin Terrier, qui a ouvert le score d'une frappe imparable (1-0, 33e).

Bourigeaud s'est chargé de doubler la mise sur un superbe coup franc direct aux 25 m. Parfaitement brossée, la balle a contourné le mur pour se loger le long du poteau, très loin de Costil qui n'a pas bronché (2-0, 43e).

Au retour des vestiaires, les Bordelais ont semblé plus velléitaires, mais ils ont rapidement perdu Issouf Sissokho, exclu sur un deuxième carton jaune pour un tacle en retard, après un pied haut en première période (50e).

Rennes a ensuite déroulé... Après plusieurs occasions nettes manquées, Laborde a enfin relancé son compteur d'une frappe entre les jambes de Costil, sur un ballon récupéré par Jérémy Doku dans les pieds de Gregerson (3-0, 61e).

Puis est venu le tour des remplaçants, quand Lovro Majer, à peine entré en jeu, a fixé Costil sur le côté droit avant de servir Adrien Truffert devant un but libre (4-0, 69e).

Et Guirassy, entré à la 75e, a inscrit un doublé dans les dernières minutes, d'abord sur une talonnade de Laborde (5-0, 89e) puis en reprenant une frappe du même Laborde repoussée par la défense (6-0, 90e+2).

Un regain de forme à confirmer la semaine prochaine à Clermont, victime en septembre du réveil des Rennais (6-0) après une première mauvaise passe.

© 2022 AFP