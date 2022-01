NBA: Phoenix domine Detroit, retour gagnant pour Gobert avec le Jazz

Los Angeles (AFP) – Phoenix a conforté sa place de leader dans la conférence Ouest en NBA dimanche en battant Detroit 135-108, alors que le Jazz a mis fin à sa série de quatre défaites en s'imposant 125-102 à Denver pour le retour de Rudy Gobert.

Publicité Lire la suite

Le dauphin Golden State, privé de sa star Stephen Curry, blessé à la main droite, a été dominé par Minnesota (119-99).

Les Suns ont notamment été portés par les 30 points inscrits par Devin Booker, en à peine plus d'une demi-heure de jeu.

"Je n'ai fait que shooter et les gars me donnaient le ballon aux bons endroits", a déclaré Booker après la rencontre.

"Je n'ai pas souvent eu l'occasion de venir voir jouer les Pistons - j'ai grandi à environ deux heures à l'ouest d'ici - alors cela me plaît d'affronter ce qui était mon équipe préférée en grandissant", a ajouté le joueur originaire du Michigan.

Landry Shamet a ajouté 11 points et Chris Paul 10 autres, avec six rebonds et six passes pour les Suns, vainqueurs de six de leur sept derniers matchs.

Cela porte leur total à 33 victoires pour seulement 9 défaites, dont 16 succès pour 4 revers à l'extérieur, soit le meilleur ratio de la NBA.

Côté Pistons, la soirée n'était décidément pas bonne avec, en plus de la défaite, l'expulsion de Cade Cunningham après avoir reçu deux pénalités durant le troisième quart-temps (la deuxième pour une "provocation" après qu'il a pointé du doigt un joueur des Suns après avoir réalisé un dunk), le coupant dans son élan alors qu'il avait déjà inscrit 21 points en 25 minutes.

Les Warriors à la peine

Autre déconvenue à l'Ouest: les Golden State Warriors, privés aussi de Draymond Green, se sont inclinés face aux Minnesota Timberwolves.

Karl-Anthony Towns a terminé avec 26 points et 11 rebonds, alors que Jaylen Nowell, avec ses 17 points, et Malik Beasley, qui a réussi cinq tirs à trois points en deuxième mi-temps, ont également été décisifs dans la victoire des Wolves, qui reviennent dans le top 8 de la conférence.

Le Jazz, 3e, a lui mis fin à sa mauvaise série de quatre défaites de suite en s'imposant sur le parquet de Denver pour le retour de Rudy Gobert (18 points, 19 rebonds), qui avait manqué les cinq derniers matchs en raison du protocole Covid.

"Je me sentais plutôt bien. Chaque fois que vous jouez à Denver, vous savez que vous allez être fatigué à un moment donné, ça a été le cas dans le premier et le troisième quart-temps mais ça a été, mieux que d'habitude à Denver. Je suis juste reconnaissant d'être de retour", a déclaré Gobert après le match.

Utah a également pu compter sur Bojan Bogdanovic (21 points), Jordan Clarkson (16), Royce O'Neale (11) et Eric Paschall (10).

Enfin, à Sacramento, les Houston Rockets ont battu les Kings 118-112, grâce notamment à Christian Wood, qui a réalisé son 20e double-double de la saison (23 points et 14 rebonds).

© 2022 AFP