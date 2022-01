Prix Fifa: consolation pour Lewandowski, confirmation pour Putellas ?

L'attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski célèbre un troisième but lors d'un succès 5-0 contre le Hertha Berlin, le 28 août 2021 à Munich CHRISTOF STACHE AFP/Archives

Paris (AFP) – Le prix Fifa "The Best" en lot de consolation? Robert Lewandowsi brigue le titre de meilleur joueur de l'année 2021 lundi face à Mohamed Salah et Lionel Messi, qui l'a privé de Ballon d'Or, tandis qu'Alexia Putellas est bien placée pour un doublé.