Boulimique dans le jeu vidéo, Microsoft veut racheter Activision pour 69 milliards de dollars

Microsoft a annoncé son intention de racheter, pour près de 69 milliards de dollars, le géant américain des jeux vidéo Activision-Blizzard, qui édite notamment "Call of Duty" et "World of Warcraft". STAN HONDA AFP/Archives

3 mn

New York (AFP) – En s’apprêtant à débourser la somme astronomique de 68,7 milliards de dollars pour racheter Activision Blizzard, qui édite notamment "Call of Duty" et "Candy Crush", Microsoft veut étendre encore davantage son empire sur le marché compétitif et lucratif des jeux vidéo.