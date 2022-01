Médias: le système des "oligarques de l'info" dénoncé par un journaliste d'investigation

Le journaliste Jean-Baptiste Rivoire, le 14 janvier 2022 à Paris JOEL SAGET AFP

3 mn

Paris (AFP) – Alors que le Sénat va se pencher sur la concentration des médias en France, l'ex-journaliste d'investigation de Canal+ Jean-Baptiste Rivoire, co-fondateur du média "Off investigation", décortique les "relations sulfureuses" entre magnats des médias et exécutif dans son ouvrage "L'Élysée (et les oligarques) contre l'info".