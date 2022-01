Pétrole: le Brent et le WTI au plus haut depuis 2014, entre tensions sur l'offre et risques géopolitiques

Sur le site pétrolier et gazier de Zubair, dans la province irakienne de Bassorah le 9 mai 2018 HAIDAR MOHAMMED ALI AFP

4 mn

Tokyo (AFP) – Les prix du Brent et du WTI évoluaient mardi à leur plus haut niveau depuis plus de sept ans, dopés par des perturbations de l'offre, de vives tensions géopolitiques et une remontée de la demande, malgré le variant Omicron.