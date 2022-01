Peu de réussites, beaucoup de fustrations: un an de mandat Biden

Le président américain Joe Biden lors d'une allocution sur son projet d'infrastructures, à la Maison Blanche le 14 janvier 2022 Brendan Smialowski AFP

3 mn

Washington (AFP) – Economie, politique extérieure, lutte contre la pandémie et divisions politiques: sur tous ces sujets, Joe Biden a fait de grandes promesses, et accumulé d'immenses frustrations. Tour d'horizon un an après son investiture.