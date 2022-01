Thomas Pesquet parrain de la semaine olympique et paralympique a l'école

L'astronaute français Thomas Pesquet à Saint-Denis, au nord de Paris, le 17 janvier 2022 STEPHANE DE SAKUTIN AFP

1 mn

Paris (AFP) – L'astronaute Thomas Pesquet va parrainer la semaine olympique et paralympique à l'école à partir du 24 janvier et appuie le dispositif "30 minutes d'activité physique" en primaire promue par le gouvernement et les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024.