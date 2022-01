Tournoi des six nations: les Bleus avec Dupont et 7 néophytes, sans Jalibert

Antoine Dupont avec le XV de Frace contre les All Blacks lors du tournoi d'automne des nations à Saint-Denis, au nord de Paris, le 20 novembre 2021 FRANCK FIFE AFP/Archives

Paris (AFP) – Le demi de mêlée et capitaine des Bleus Antoine Dupont, qui n'a plus joué depuis le 11 décembre, a été convoqué par le sélectionneur Fabien Galthié dans le groupe des 42 joueurs annoncé mardi pour préparer le Tournoi des six nations.