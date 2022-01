XV de France: une liste pour gagner le Tournoi

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié et leur manager Raphaël Ibanez au centre du rugby de Marcoussis, le 15 novembre 2021 Ludovic MARIN POOL/AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Finies les surprises? Deux mois après la victoire historique contre les All Blacks et à un peu moins de deux ans du Mondial-2023, Fabien Galthié va révéler mardi la liste des 42 Français appelés pour préparer le Tournoi des six nations 2022 (5 février-19 mars).