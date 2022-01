CAN - Cap-Vert et Malawi, pour la première fois, qualifiés comme meilleurs troisièmes

Yaoundé (AFP) – Le Cap-Vert et le Malawi, qui comptent chacun quatre points, sont assurés de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes (sur six) repêchés en 8es de finale de la Coupe d'Afrique, après les résultats de mercredi.

La Côte d'Ivoire elle, est qualifiée de toutes façons, au pire parmi les meilleurs troisièmes, avant même son choc de jeudi (17h00) contre l'Algérie, à Douala.

C'est la première fois pour le Malawi, qui participe à sa troisième CAN. Le Cap-Vert avait déjà atteint les quarts de finale en 2013, pour sa première participation.

La joie des Malawites, après un but marqué par l'attaquant Gabadinho Mhango (c), lors de leur match du groupe B de la Coupe d'Afrique des nations contre le Zimbabwe, le 14 janvier 2022 à Bafoussam (Cameroun) Pius Utomi EKPEI AFP/Archives

Le Soudan, 3e du groupe D avec un seul point, après sa défaite mercredi contre l’Égypte (1-0), est un moins bon troisième que le Cap-Vert, le Malawi et les Comores.

Les Comores, 3es du groupe C avec trois points et une différence de buts de -2, sont aussi derrière le Malawi et le Cap-Vert au classement des meilleurs troisièmes, en attendant les quatre derniers matches du 1er tour, jeudi.

Il reste encore un espoir pour les Comores, qui participent pour la première fois à la CAN: il faut que l'un des deux troisièmes des groupes E et F, jeudi, termine moins bien classé, dans son groupe, que les Comores.

Ce sera possible si l'Algérie (1 pt) perd ou fait match nul contre la Côte d'Ivoire et si la Sierra Leone (2 pts) perd contre la Guinée Équatoriale, dans le Groupe E.

En revanche, la Tunisie, actuellement 3e du groupe F avec trois points et une différence de buts de +3, est presque qualifiée.

Les joueurs tunisiens s'entraînent, le 19 janvier 2022 à Limbe (Cameroun), à la veille de leur match du groupe F de la Coupe d'Afrique des nations contre la Gambie Issouf SANOGO AFP

Même diminuée par 12 absences en raison du Covid, dont celle de son leader Wahbi Khazri, il lui faudrait perdre par cinq buts d'écart contre la Gambie, jeudi, pour terminer derrière les Comores.

