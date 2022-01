Des ONG proposent une taxe sur les plus riches qui rapporterait 2.520 milliards de dollars

Logo de l'organisation non-gouvernementale Oxfam, qui fait partie du collectif Andy Buchanan AFP/Archives

Paris (AFP) – Plusieurs organisations internationales, dont l'ONG Oxfam et un collectif de millionnaires philanthropes, proposent l'imposition d'une taxe sur les personnes les plus riches de la planète qui permettrait de sortir des milliards d'autres de la pauvreté et de vacciner la planète contre le Covid-19.