NBA: les Warriors disposent des Pistons grâce à Thompson et Curry

Klay Thompson et Stephen Curry de Golden State contre Détroit en NBA le 18 janvier à San Francisco EZRA SHAW GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

Los Angeles (AFP) – Golden State, guidé par ses "Splash Brothers" Stephen Curry et Klay Thompson, en réussite, s'est imposé sans forcer (102-86) contre Détroit, tandis que Minnesota y est parvenu au forceps et au finish (112-110) à New York, mardi en NBA.