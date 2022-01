USA: Omicron pèsera sur la croissance, mais ne la fera pas dérailler, assure Janet Yellen

Washington (AFP) – Le variant Omicron pèsera sur la croissance économique américaine des mois à venir, mais ne la fera pas dérailler, assurera mercredi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, devant les maires du pays réunis dans la capitale fédérale Washington.

"Omicron présente un défi et aura probablement un impact sur certaines des données dans les mois à venir, mais je suis convaincue qu'il ne fera pas dérailler ce qui a été l'une des périodes de croissance économique les plus fortes depuis un siècle", dira Janet Yellen mercredi, lors de son discours, publié plus tôt dans la matinée.

"Rien de tout cela n'était garanti. Je pense qu'il est important que nous le reconnaissions", assure la ministre.

Le variant Omicron du Covid-19, qui a fait bondir les cas de contaminations, a multiplié les cas de quarantaines de personnes infectées ou cas contacts, dans l'impossibilité de venir travailler. Les compagnies aériennes, par exemple, ont annulé des milliers de vols depuis Noël, faute de main d'oeuvre suffisante.

Par conséquent, la croissance économique devrait ralentir au 1er trimestre 2022, anticipent les économistes.

Mais Mme Yellen a assuré que l'American Rescue Plan (ARP), le plan de sauvetage adopté en mars 2021 sous l'impulsion d'un Joe Biden alors tout juste arrivé à la Maison Blanche, "a agi comme un vaccin pour l'économie américaine, protégeant notre reprise de la possibilité de nouveaux variants".

"La protection n'était pas complète, mais elle était très solide - et elle a empêché les communautés de subir les effets économiques les plus graves d'Omicron et de Delta", a-t-elle souligné, rappelant que 350 milliards de dollars avaient alors été alloués aux collectivités locales.

En effet, a-t-elle poursuivi, "la première année de la pandémie a décimé les budgets des collectivités, obligeant les États et communautés à licencier ou à mettre en congé 1,3 million de travailleurs. Il s'agissait des employés que nous appelions à juste titre +essentiels+ - enseignants, secours, responsables de la santé publique".

Mais, selon elle, grâce à cet argent, "quand Omicron a commencé à se répandre dans nos villes, il ne les a pas trouvés abîmées et cassées", mais "en bien meilleure position pour faire face".

