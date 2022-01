Biathlon: le Russe Babikov remporte l'individuel à Anterselva, Fillon Maillet passe à côté

paris (France) (AFP) – Le Russe Anton Babikov a remporté l'individuel (20 km) d'Anterselva (Italie), alors que le Français Quentin Fillon Maillet, leader de la Coupe du monde de biathlon, est passé à côté de son tir, jeudi, à deux semaines des Jeux de Pékin.

Publicité Lire la suite

Dans les Dolomites italiennes, Babikov a réalisé un sans-faute sur le pas de tir, devançant de dix secondes le Norvégien Tarjei Boe, qui a fait deux fautes au tir et a donc écopé deux minutes de pénalité.

La troisième place est revenue à un autre Russe, Said Karimulla Khalili, auteur d'un 19/20 au tir et qui a terminé à une cinquantaine de secondes de Babikov.

Leader du classement général de la Coupe du monde grâce à ses cinq victoires cet hiver, dont un doublé (sprint et poursuite) la semaine dernière à Ruhpolding (Allemagne), Quentin Fillon Maillet est passé à côté avec cinq fautes au tir et une 20e place finale.

Le Français Quentin Fillon-Maillet, à l'entraînement sur le pas de tir, avant l'individuel d'Anterselva (Italie), comptant pour la Coupe du monde de biathlon, le 20 janvier 2022 Marco BERTORELLO AFP

"Le second tir couché a été difficile (3 fautes). Je me suis retrouvé dans des rafales et c'était impossible de savoir si je devais faire des réglages pour mon tir. Ça a été frustrant", a commenté le Français au micro de la chaîne L'Équipe.

Il conserve toutefois largement la tête au classement général, devant son compatriote Émilien Jacquelin, 10e jeudi et qui profite de l'absence du Suédois Sebastian Samuelsson pour remonter à la 2e place au général.

Meilleur Français, Simon Desthieux a pris la 6e place, avec trois fautes et un peu plus de deux minutes de retard sur le vainqueur du jour.

Les courses d'Anterselva sont les dernières avant les JO-2022 qui débutent dans deux semaines à Pékin (4-20 février). Une mass start (15 km) samedi et un relais (4x7,5 km) dimanche, sont prévus sur le site du Trentin-Haut-Adige.

© 2022 AFP