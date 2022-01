Covid-19 : 3 millions de cas quotidiens dans le monde, selon un comptage AFP

Test de dépistage du Covid-19 le 20 janvier 2022 à Colombo - AFP

2 mn

Paris (AFP) – Plus de 3 millions de cas quotidiens de Covid-19 ont été enregistrés en moyenne dans le monde entre le 13 et le 19 janvier, un chiffre qui a été multiplié par plus de cinq depuis la découverte du variant Omicron fin novembre, selon un comptage de l’AFP.