Euro de hand : l’Espagne file vers les demies, la Suède enchaine

Budapest (AFP) – L’Espagne a pris une sérieuse option pour les demi-finales de l’Euro de handball après avoir battu sur le fil la Russie vendredi (25-26) pour leur deuxième rencontre du tour principal, dans une journée qui a vu également la Suède dominer la Pologne.

Déjà vainqueur la veille de l’Allemagne, les Espagnols, tenant du titre, ont enregistré une courte mais importante victoire au terme d’un match au finish de folie à Bratislava. Alors que les Espagnols pensaient pouvoir célébrer leur victoire, les arbitres ont eu recours à la vidéo pour offrir un jet de 7 mètres aux Russes. Mais Igor Soroka a finalement touché le poteau.

Les hommes de Jordi Ribera sont confortablement installés en tête du deuxième groupe avec 6 points (deux d’entre eux leur avaient été attribués pour avoir terminé en tête de leur poule en tour préliminaire, NDLR).

Les Russes enregistrent de leur côté une deuxième défaite d’affilée, et semblent mal embarqués puisque la Suède, qui les avait battus également jeudi, a dominé de bout en bout la Pologne (28-18).

Enfin, toujours handicapée par de nombreux cas de covid, l'Allemagne s'est encore inclinée 28-23 contre la Norvège, qui compte quatre points.

Dans ce tour principal, seules les deux premières nations de chacun des deux groupes se qualifieront pour les demi-finales la semaine prochaine.

Samedi, la France et le Danemark, tous deux vainqueurs de leur premier match, peuvent aussi se rapprocher du dernier carré en cas de succès sur l’Islande (18h00) et la Croatie (20h30). La dernière affiche verra s’affronter le Monténégro (2 points) et les Pays-Bas (0 point).

