Le chanteur américain Meat Loaf décédé à 74 ans, selon une annonce sur son compte Facebook

Le rockeur vedette américain Meat Loaf, de son vrai nom Marvin Lee Aday, sur scène le 11 mai 2013 à Zwolle, aux Pays-Bas Ferdy Damman ANP/AFP/Archives

1 mn

Washington (AFP) – Le rockeur vedette américain Meat Loaf, célèbre pour "Bat Out of Hell", l'un des albums les plus vendus de tous les temps, est décédé à l'âge de 74 ans, selon une déclaration publiée vendredi sur son compte Facebook.