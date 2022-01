Coupe d'Europe de rugby: ça passe pour Clermont, trop court en Ulster

Belfast (AFP) – Clermont, battu de peu par l'Ulster (34-31) samedi, après avoir réalisé une fin de match en boulet de canon, s'est tout de même qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe, samedi, grâce à la victoire de La Rochelle devant Glasgow.

Les Auvergnats, sixièmes de la poule A, devaient s'imposer au Kingspan stadium pour décrocher directement leur billet pour les huitièmes de finale. Ils sont arrivés à leurs fins, quelques heures plus tard, grâce à leurs compatriotes rochelais, tombeurs de Glasgow (38-30).

La joie de l'ailier gauche La Rochelle, Pierre Boudehent, après avoir marqué un essai face à Glasgow, lors de la 4e journée de la Coupe d'Europe, le 22 janvier 2022 au Scotstoun Stadium ANDY BUCHANAN AFP

Les voilà assurés d'une place dans les huit premiers, synonyme de huitième de finale face à un cador de l'autre poule (Leicester, Harlequins ou Bristol).

Battus de justesse à l'aller (29-23), les Clermontois ne se sont encore jamais imposés en Ulster, tombant sur un os irlandais et l'envie de marquer les esprits de la province de Belfast: les Ulstermen, eux déjà qualifiés, ont inscrit cinq essais, dont un doublé de Rob Herring (7e, 38e).

Les Auvergnats, de leur côté, en ont inscrit trois entre la 70e et la 77e minute, trop tard pour aller chercher l'exploit malgré les douze points de Morgan Parra au pied.

Menés par leur capitaine et troisième ligne Judicaël Cancoriet, les Clermontois ont été sérieux et appliqués en première période, profitant des moindres fautes de leurs adversaires grâce à un Parra des grands jours (4/4), face à des Irlandais plus portés vers un jeu d'attaque, fait de mauls conquérants mais également de ballons au large.

Le demi de mêlée de Clermont Morgan Parra tape une pénalité face à l'Ulster, lors de la 4e journée de la Coupe d'Europe, le 22 janvier 2022 à Belfast Paul Faith AFP

Au retour des vestiaires, le match semblait plié (34-12, 66e) quand les rentrées de Damian Penaud et Camille Lopez, décisifs, ont commencé à enrayer la puissante vague rouge, jusqu'à réduire l'écart.

Mais, réduits à quatorze, après le carton jaune de Alivereti Raka (39e), les hommes de Jono Gibbes sont partis de trop loin pour revenir et renverser des Irlandais efficaces.

Même l'hallali sonné par Penaud et Lopez, concrétisé par trois essais du Sud-Africain Jacobus Van Tonder (34-17, 70e), d'Alivereti Raka (34-25, 73e) et enfin de Cancoriet (34-31, 76e), est arrivé trop tard. Mais ce point de bonus offensif a fait la différence dans la dernière ligne droite.

