Présidentielle: la bataille Zemmour - Le Pen se durcit

Cannes (AFP) – La guerre fratricide se durcit à l'extrême droite: Eric Zemmour, en terre amie à Cannes samedi, poursuit avec Gilbert Collard ses débauchages au RN pour tenter de fragiliser sa rivale à la présidentielle Marine Le Pen, qui minimise.

L'eurodéputé RN et avocat de 73 ans participe dans la soirée au meeting au Palais des Victoires, où Eric Zemmour espère 4.000 personnes pour conclure son déplacement dans les Alpes-Maritimes.

Vers 18H45, la salle était presque pleine et de nombreuses personnes patientaient encore dehors.

A l'intérieur, de jeunes supporters s'égosillaient en attendant leur champion, dont Gabriel Hulewicz, costume trois pièces et drapeau français à la main. Brièvement passé par le RN, cet étudiant estime qu'aux meetings de Marine Le Pen, "les jeunes se comptent sur les doigts d'une main".

Samedi matin, Eric Zemmour a déambulé deux heures durant au marché Forville de Cannes, recevant un accueil favorable.

Le candidat d'extrême droite à la présidentielle française Eric Zemmour entouré de journalistes à son arrivée au marché Forville à Cannes, le 22 janvier 2022 Bertrand GUAY AFP

Il était entouré de deux transfuges du RN: l'eurodéputé Jérôme Rivière et l'ancien membre de Génération identitaire Damien Rieu.

De sensibilité proche de Marion Maréchal, ils ont en commun d'invoquer "l'union des droites", l'identité catholique de la France, et de juger que Marine Le Pen s'est "ramollie" dans son discours anti-immigration.

"Aigreurs et jalousies"

"Les égos surchauffent et les trahisons baignent dans tous les rubicons des aigreurs et des jalousies puériles", a fustigé sur Twitter Louis Aliot, le maire RN de Perpignan, resté fidèle au camp Le Pen. La candidate aura, elle, l'occasion de réagir dimanche, lors de son passage à l'émission Dimanche en politique sur France 3.

Puis la semaine prochaine, elle se rend à Madrid auprès de partis alliés, pour afficher sa stature internationale. La candidate a déjà annoncé la présence de l'eurodéputé Nicolas Bay en Espagne, en réponse aux rumeurs sur son possible ralliement à Eric Zemmour.

Le député frontiste Gilbert Collard en conférence de presse, le 4 décembre 2012 à Paris Martin Bureau AFP/Archives

Avant le départ de Gilbert Collard, relativement marginalisé dans le parti, Marine Le Pen avait minimisé le phénomène jeudi.

"Dans les campagnes électorales, il y a toujours quelques vicissitudes", "d'un intérêt inversement proportionnel à l'effet que cela a sur les électeurs", souriait-elle à Fréjus.

"La technique du salami consistant à annoncer chaque jour un ralliement je la connais par cœur. Les chiraquiens l'ont connue avec Balladur. (...) Ça a duré beaucoup plus longtemps que ça ne va durer avec Eric Zemmour", ironisait-elle encore.

A ce stade, la candidate du RN reste au-dessus de M. Zemmour dans les enquêtes d'opinion, qui la placent au coude-à-coude avec la candidate de la droite Valérie Pécresse, souvent autour de 17 ou 18% au premier tour, devant Eric Zemmour (autour de 13%), mais loin derrière Emmanuel Macron (24% à 25%).

Zemmour peine chez LR

Son concurrent Reconquête! exhibe aussi les ralliés pour tenter de rebondir après une séquence délicate de 8 jours. Ses propos sur "l'obsession de l'inclusion" des enfants handicapés à l'école ont provoqué une bronca.

Eric Zemmour a en outre été condamné lundi à 10.000 euros d'amendes pour provocation à la haine, pour des propos tenus en 2020 sur Cnews au sujet des mineurs migrants isolés. Il a fait appel.

La présidente du Rassemblement National (RN)et candidate à la présidentielle Marine Le Pen, le 14 janvier 2022 à Erquy (Côtes-d'Armor) DAMIEN MEYER AFP/Archives

Mais les ralliements de Le Pen et Zemmour "ça installe une tendance" et Marine Le Pen "semble essoufflée", pense une source proche des deux campagnes.

M. Zemmour semble en revanche davantage peiner à convaincre des cadres chez les Républicains (LR), hormis l'ancien numéro 2 Guillaume Peltier.

"Soyez patients! Février et mars, ça compte plus que janvier", répondait celui-ci bravache vendredi soir, avant un dîner à Antibes entre Eric Zemmour et des avocats acquis à sa cause.

Certains s'interrogent surtout sur la "recomposition" post 2022 en cas d'échec des deux rivaux d'extrême droite à la présidentielle. Avec en embuscade, Marion Maréchal, qui avait accompagné M. Zemmour à Budapest, mais n'a pas exprimé de préférence entre sa tante Marine Le Pen et l'ancien polémiste.

