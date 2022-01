La Fed prête à relever ses taux face à l'inflation aux Etats-Unis

Jerome Powell au Sénat le 11 janvier 2022 Brendan Smialowski POOL/AFP

Washington (AFP) – Halte à l'inflation: la Réserve fédérale américaine (Fed) se prépare à relever ses taux directeurs pour lutter contre la flambée des prix, et décidera, lors de sa réunion mardi et mercredi, du rythme et de l'ampleur du mouvement.