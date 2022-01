Aide à l'Ukraine: la Commission européenne prépare un nouveau "paquet" de 1,2 milliard d'euros

Bruxelles (AFP) – La Commission européenne a annoncé lundi qu'elle proposait de renforcer son soutien financier à l'Ukraine à hauteur d'1,2 milliard d'euros, pour aider ce pays à faire face à ses besoins liés au conflit en cours avec la Russie.

Il s'agit d'un nouveau "paquet d'aide d'urgence" en préparation que devront encore valider le Parlement européen et les Etats membres, a précisé dans une courte allocution à Bruxelles la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Elle a précisé que depuis le début du conflit, en 2014, l'UE et ses institutions financières avaient déjà mobilisé "17 milliards d'euros en subventions et prêts" au bénéfice de l'Ukraine.

Cette nouvelle aide d'un montant d'1,2 md d'euros sera allouée en plusieurs étapes.

Une première tranche de 600 millions d'euros sera "déboursée rapidement", a précisé Mme von der Leyen, à condition que le feu vert des autres institutions de l'UE intervienne vite.

L'effort de Bruxelles, a-t-elle souligné, revient à "doubler" l'aide bilatérale UE-Ukraine en subventions cette année.

"Ce train de mesures aidera l'Ukraine à faire face dès maintenant à ses besoins de financement dus au conflit", a affirmé la responsable allemande. "Comme toujours, l'UE est aux côtés de l'Ukraine dans ces circonstances difficiles", a-t-elle ajouté.

Près de huit ans après l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée, jugée illégale par l'UE, le conflit entre les deux pays s'est envenimé.

Moscou assure ne pas avoir l'intention d'intervenir en Ukraine, mais soutient les revendications des séparatistes pro-russes des républiques autoproclamées de Lougansk et Donetsk dans le Donbass (est de l'Ukraine) et a massé plus de 100.000 soldats, des chars et de l'artillerie aux frontières avec l'Ukraine.

Dans ce climat tendu, l'Otan a annoncé placer des forces en attente et envoyer des navires et des avions de combat pour renforcer leur défense en Europe de l'Est face aux activités militaires de la Russie aux frontières de l'Ukraine.

